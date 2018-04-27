МИД Литвы вручил Белоруссии ноту после сообщений о пожаре на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 27 апр – РИА Новости. МИД Литвы вручил Белоруссии ноту в связи с предполагаемым пожаром на БелАЭС, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министерство уточняет, что об инциденте они узнали из белорусских СМИ.
По мнению литовских экспертов, необходим тщательный анализ причин и последствий предполагаемого пожара, поскольку это может иметь негативные последствия для безопасности БелАЭС.
Белорусская АЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Атомная электростанция будет состоять из двух блоков: запуск первого запланирован на 2019 года, второго — на 2020-й.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС с самого начала реализации проекта. По ее мнению, строительство электростанции несет угрозу национальной безопасности. Минск заявляет, что БелАЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности, а все претензии Вильнюса политизированы.
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