Кипр поддержал идею России о миротворцах ООН в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (270)

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр считает инициативу РФ о развертывании миротворческой миссии ООН в Донбассе шагом к реализации минских соглашений, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис в пятницу.

"Мы полагаем, что российское предложение о развертывании миротворцев ООН является шагом в правильном направлении, которое могло бы способствовать снижению напряженности и реализации минских соглашений", — заявил Христодулидис по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Кипра подчеркнул, что Никосия считает минские соглашения единственной основой урегулирования на Украине.