В Совфеде считают возможным постепенное снятие санкций с КНДР

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В случае дальнейшего успеха мирных переговоров между КНДР и Южной Кореей можно ожидать постепенного снятия санкций с Пхеньяна, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Санкции в отношении КНДР вводили на протяжении долгого времени. Если начнётся выход из санкционного режима, к чему может привести успех переговоров, то он будет проходить постепенно и соразмерно", — заявил Климов.

При этом, по словам сенатора, в Совбезе ООН есть как сторонники урегулирования корейского вопроса, так и желающие его "подогреть".