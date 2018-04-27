ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (268)

ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Лозовое. Всего по территории республики было выпущено более 30 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в оборонном ведомстве республики.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям, трое военнослужащих получили ранения, двое — боевое травмирование.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы 52 обстрела позиций украинских военных. "Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Еще два… получили боевое травмирования", — говорится в сообщении.