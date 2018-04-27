Президент Мексики вслед за Трампом поддержал заявку на ЧМ-2026 по футболу

МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг заявил в сети микроблогов Twitter о поддержке совместной с США заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, несмотря на имеющиеся разногласия.

США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко.

"Мы можем иметь разногласия, но футбол нас объединяет. Мы вместе поддерживаем кандидатуру Мексики, Канады и США на проведение мирового первенства 2026 года", – написал Пенья Ньето в Twitter.

Ранее президент Дональд Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой американской заявки на чемпионат мира по футболу 2026 года.