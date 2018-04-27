Президент Южной Кореи назвал Ким Чен Ына "нашим председателем"

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Пханмунджом символом мира в связи с пересечением военно-демаркационной линии председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — сказал Мун Чжэ Ин.

Перед началом межкорейского саммита глава Госсовета КНДР Ким Чем Ын перешагнул символический бетонный барьер, обозначающий военно-демаркационную линию, а затем, обменявшись приветствиями, лидеры перешагнули линию вновь, оказавшись на северокорейской территории.

Через минуту они оба вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где состоится саммит, по красной ковровой дорожке через строй почетного караула.