Президент Южной Кореи призвал Ким Чен Ына к достижению договоренностей

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал лидера КНДР Ким Чен Ына к достижению договоренностей на межкорейском саммите в Пханмунджоме, передает корреспондент РИА Новости.

"Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал Мун Чжэ Ин в начале переговоров.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.