Сестру Ким Чен Ына не пустили на красную дорожку на межкорейском саммите

Южнокорейские солдаты на демаркационной линии перед встречей лидеров КНДР и Южной Кореи

Южнокорейские солдаты на демаркационной линии перед встречей лидеров КНДР и Южной Кореи

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына, сотрудница центрального аппарата ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон попыталась по ошибке пройти вслед за лидером КНДР и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по красной ковровой дорожке в пограничном пункте Пханмунджом после пересечения военно-демаркационной линии, передает корреспондент РИА Новости.

Она ступила на дорожку, но ее тут же окликнули, и она спешно отступила в сторону. Это произошло перед церемонией приветствия северокорейского руководителя в южной части демилитаризованной зоны.

Ким Ё Чжон сопровождает Ким Чен Ына вместе с ключевыми фигурами северокорейских властей, которые прибыли для участия в саммите Юга и Севера.

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который ступил на территорию Южной Кореи.