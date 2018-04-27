США надеются, что межкорейский саммит обеспечит прогресс на пути к миру

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Белый дом приветствует саммит между КНДР и Южной Кореей, а также планы провести встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"По случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ына с северокорейским лидером Ким Чен Ыном мы желаем корейскому народу всего наилучшего. Мы надеемся, что переговоры позволят достичь прогресса в направлении будущего, которое принесет мир и процветание всему Корейскому полуострову", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"США благодарны нашему близкому союзнику Южной Корее за тесную координацию и рассчитывают продолжить активные обсуждения по подготовке к запланированной встрече между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в предстоящие недели", — отметила Сандерс.

В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в приграничный пункт Пханмунджом и стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин зашли в здание переговоров "Дом мира" для проведения межкорейского саммита.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.