Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой заявки США на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой американской заявки на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

"США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на Чемпионат мира-2026. Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?" — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко.

Трамп уже применял подобную тактику по другим вопросам. В частности, он грозил прекратить поддержку стран, которые не поддержали его решение перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.