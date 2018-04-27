Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей для встречи с Мун Чжэ Ином

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын перешел через разделяющую Корею военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи для проведения саммита с президентом Мун Чжэ Ином, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

У военно-демаркационной линии лидеры пожали друг другу руки и проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старой корейской династии под звуки гонгов и бубнов.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.