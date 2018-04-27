Лидеры КНДР и Южной Кореи заново начинают диалог, делая шаг к миру

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в пятницу утром на разделяющей Корейский полуостров военно-демаркационной линии и проведут уже третий по счету саммит Юга и Севера под лозунгом "Новый шаг к миру".
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в 09.30 (03.30 мск) будет приветствовать председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына у возвышающегося на несколько сантиметров над землей символического бетонного барьера, обозначающего линию раскола Кореи в зоне совместной охраны пограничного пункта переговоров Пханмунджом.
После этого Ким Чен Ын станет первым северокорейским руководителем, который переступит военно-демаркационную линию и окажется на южнокорейской территории демилитаризованной зоны — полосы шириной четыре километра между Югом и Севером.
В Пханмунджоме в южнокорейском здании "Дом мира" Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в 10.30 (04.30) начнут переговоры, а по их итогам будет принят совместный документ, предположительно, заявление с обещаниями обеих сторон.
В Пханмунджоме состоялось до сих пор около 300 различных раундов переговоров Юга и Севера, но саммит там будет проведен впервые.
Южная Корея надеется, что Ли Соль Чжу сможет прибыть в Пханмунджом к вечернему банкету.
Вместе с Ким Чен Ыном на переговорах в составе северокорейской делегации будут председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон.
Повестка дня переговоров
Бывший президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун, который начал политику "солнечного тепла" в отношении КНДР и стал первым главой южнокорейского государства, отправившимся в 2000 году в Пхеньян, встречался с тогдашним руководителем Северной Кореи Ким Чен Иром, за что получил нобелевскую премию мира.
Преемник Ким Дэ Чжуна бывший президент Но Му Хён продолжил политику сотрудничества с КНДР и также говорил в Пхеньяне с Ким Чен Иром в 2007 году.
Теперь лидерам нужно договориться о смягчении напряженности, установлении доверия и искать путь к безъядерному Корейскому полуострову. Ким Чен Ын заявил в преддверии саммита, что прекращает ядерные испытания и закрывает для этого полигон на севере страны. Чтобы доверия было больше, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин установили прямую телефонную линию связи, хотя воспользоваться ею пока не успели. Во всяком случае сообщений об этом не поступало.
Вслед за переговорами Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, если они будут успешными, должна состояться встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Именно угроза со стороны Соединенных Штатов стала предлогом для развития ядерно-ракетной программы КНДР, и им есть о чем поговорить.
Отличием нынешнего саммита от встреч на высшем уровне 2000 и 2007 годов он назвал то, что встреча проходит в условиях, когда КНДР уже вооружилась ядерным арсеналом и МБР.
"Сейчас совсем другая ситуация. Поэтому ядерная проблема и проблема МБР на этих переговорах будут ключевыми", — подчеркнул представитель президента Южной Кореи. По его словам, в этой связи и договоренности должны отличаться от прежних.
Мнения экспертов разнятся
"Мирная повестка, включая снижение напряженности в демилитаризованной зоне, установление координационных бюро между военными двух сторон — это то, о чем могут договориться лидеры на саммите", — сказал Ким Тхэ Хван. По его словам, саммит будет "более чем символичным".
Вместе с тем, политолог признал, что Южная Корея очень ограничена в возможностях развивать с КНДР экономическое сотрудничество из-за международных санкций, введенных против Пхеньяна СБ ООН из-за ядерной проблемы.
"Мы должны опираться не только на США, но и международное сообщество", — подчеркнул он.
"Если договоренности будут одобрены и ратифицированы, а для этого нужен какой-то консенсус, в выполнении их сохранится устойчивость даже после того, как полномочия президента Мун Чжэ Ина истекут", — сказал Ким Тхэ Хван.
В прошлом в Корее уже был горький опыт, когда договоренности с КНДР впоследствии были отвергнуты Сеулом при смене администраций.
Как заявил РИА Новости профессор университета "Тонгук" Ким Йон Хён, лидеры двух корейских государств, скорее всего, примут декларацию, в которой "будет говориться о мире и недопустимости войны, прекращения режима перемирия".
Перемирие было заключено после окончания Корейской войны 1950-1953 годов, а договор о мире так и не подписан.
По словам Ланькова, Южная Корея "имеет очень серьезные ограничения, она не может обсуждать, фактически, ядерный вопрос и вопросы о санкциях", а именно эти два вопроса профессор считает основными.
"Тут очень сложная юридическая ситуация, поскольку официально Корейской войны не было: с точки зрения Южной Кореи это была полицейская операция против "бунтовщиков" на Севере, с точки зрения КНДР — против "марионеток" на Юге. Американцев там тоже официально не было, а были войска ООН. Не было также и официального участия Китая, поскольку на войну были посланы китайские народные добровольцы. Все это снижало возможность эскалации конфликта и превращения его в Третью мировую войну. Сейчас это серьезная проблема для юристов, и одной декларацией ее не решить", — подчеркнул Ланьков.
Магия символизма от посадки дерева до меню банкета
Землю для дерева привезли специально с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо и с вулкана Пэктусан на границе КНДР с Китаем.
Ким Чен Ын польет сосну водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, привезенной из Пхеньяна.
Символизм присутствует и в меню официального банкета в честь Ким Чен Ына.
По сообщениям сеульской администрации, Мун Чжэ Ин собирается угостить лидера КНДР швейцарской картофельной лепешкой "рёшти", поскольку северокорейский руководитель провел часть детства в Швейцарии. Лепешка будет приготовлена, правда, в корейской интерпретации.
Меню банкета должно "символизировать стремление нации к миру и объединению". К примеру, в состав блюд включена холодная гречневая лапша из знаменитого пхеньянского ресторана "Оннюгван". Для ее приготовления из Пхеньяна в Пханмунджом привезут главного повара этого ресторана и машину для выдавливания лапши — ее именно выдавливают из теста в виде тонких нитей в котел с кипящей водой, а затем охлаждают льдом.
Машина для лапши будет установлена на северной половине Пханмунджома — в павильоне "Тхонильгак" ("Павильон объединения"), а затем лапшу привезут в "Дом мира".
Ким Чен Ыну также предложат отведать "манты с горбылем и трепангами", выловленными у острова Кагодо на родине бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, инициатора курса "солнечного тепла" по примирению с КНДР.
Еще один южнокорейский деятель, который поддерживал тесные связи с КНДР, был композитор Юн И Сан, широко известный в Северной Корее. С родины Юн И Сана уезда Намхэ выловят осьминога, чтобы сделать из него салат для банкета межкорейского саммита.
Печеная курица к столу саммита выращена в окрестностях Пусана, где прошло детство самого президента Мун Чжэ Ина.
Тосты лидеры двух корейских государств будут произносить под рисовую настойку на цветах рододендронов и грушевый ликер.
Судя по фотографиям блюд банкета на странице президента Южной Кореи в Facebook, на десерт будет украшенный цветами манговый мусс с декорацией, содержащей изображение силуэта Корейского полуострова между двумя половинами расколотой чашки из шоколада.