Лидеры КНДР и Южной Кореи заново начинают диалог, делая шаг к миру

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в пятницу утром на разделяющей Корейский полуостров военно-демаркационной линии и проведут уже третий по счету саммит Юга и Севера под лозунгом "Новый шаг к миру".

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в 09.30 (03.30 мск) будет приветствовать председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына у возвышающегося на несколько сантиметров над землей символического бетонного барьера, обозначающего линию раскола Кореи в зоне совместной охраны пограничного пункта переговоров Пханмунджом.

После этого Ким Чен Ын станет первым северокорейским руководителем, который переступит военно-демаркационную линию и окажется на южнокорейской территории демилитаризованной зоны — полосы шириной четыре километра между Югом и Севером.

В Пханмунджоме в южнокорейском здании "Дом мира" Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в 10.30 (04.30) начнут переговоры, а по их итогам будет принят совместный документ, предположительно, заявление с обещаниями обеих сторон.

В Пханмунджоме состоялось до сих пор около 300 различных раундов переговоров Юга и Севера, но саммит там будет проведен впервые.

Ким Чен Ына во время переговоров с президентом Южной Кореи будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон из центрального аппарата Трудовой партии Кореи. Что касается супруги лидера КНДР Ли Соль Чу, то, по словам главы администрации южнокорейского президента Лим Чжон Сока, решения о ее участии в саммите пока нет.

Южная Корея надеется, что Ли Соль Чжу сможет прибыть в Пханмунджом к вечернему банкету.

Вместе с Ким Чен Ыном на переговорах в составе северокорейской делегации будут председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон.

Повестка дня переговоров

Сама по себе встреча лидеров двух корейских государств важна тем, что проходит в новой обстановке, с участием новых действующих лиц и в иных, чем прежде, "декорациях". Первые два саммита проходили в Пхеньяне, а на этот раз хотя не в Сеуле, но уже к югу от военно-демаркационной линии.

Бывший президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун, который начал политику "солнечного тепла" в отношении КНДР и стал первым главой южнокорейского государства, отправившимся в 2000 году в Пхеньян, встречался с тогдашним руководителем Северной Кореи Ким Чен Иром, за что получил нобелевскую премию мира.

Преемник Ким Дэ Чжуна бывший президент Но Му Хён продолжил политику сотрудничества с КНДР и также говорил в Пхеньяне с Ким Чен Иром в 2007 году.

С тех пор многое изменилось: в обеих частях Кореи — новые лидеры, а КНДР к тому же создала собственные ракетные и ядерные вооружения на волне острой конфронтации с США.

Теперь лидерам нужно договориться о смягчении напряженности, установлении доверия и искать путь к безъядерному Корейскому полуострову. Ким Чен Ын заявил в преддверии саммита, что прекращает ядерные испытания и закрывает для этого полигон на севере страны. Чтобы доверия было больше, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин установили прямую телефонную линию связи, хотя воспользоваться ею пока не успели. Во всяком случае сообщений об этом не поступало.

Вслед за переговорами Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, если они будут успешными, должна состояться встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Именно угроза со стороны Соединенных Штатов стала предлогом для развития ядерно-ракетной программы КНДР, и им есть о чем поговорить.

Как сообщил в среду журналистам официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём, Южная Корея надеется, что на нынешнем саммите лидеры двух корейских государств достигнут договоренности по ключевым вопросам: северокорейским программам межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия.

Отличием нынешнего саммита от встреч на высшем уровне 2000 и 2007 годов он назвал то, что встреча проходит в условиях, когда КНДР уже вооружилась ядерным арсеналом и МБР.

"Сейчас совсем другая ситуация. Поэтому ядерная проблема и проблема МБР на этих переговорах будут ключевыми", — подчеркнул представитель президента Южной Кореи. По его словам, в этой связи и договоренности должны отличаться от прежних.

Мнения экспертов разнятся



Значение саммита между Южной Кореей и КНДР не будет просто символическим, поскольку лидеры двух сторон в состоянии решить вопросы снижения военной напряженности, заявил РИА Новости политолог Ким Тхэ Хван из Корейской дипломатической академии.

"Мирная повестка, включая снижение напряженности в демилитаризованной зоне, установление координационных бюро между военными двух сторон — это то, о чем могут договориться лидеры на саммите", — сказал Ким Тхэ Хван. По его словам, саммит будет "более чем символичным".

Вместе с тем, политолог признал, что Южная Корея очень ограничена в возможностях развивать с КНДР экономическое сотрудничество из-за международных санкций, введенных против Пхеньяна СБ ООН из-за ядерной проблемы.

"Мы должны опираться не только на США, но и международное сообщество", — подчеркнул он.

Как отметил Ким Тхэ Хван, чтобы предотвратить ситуацию, когда после смены президентов в Южной Корее может произойти отказ от договоренностей с Пхеньяном, необходима их обязательная ратификация в парламенте.

"Если договоренности будут одобрены и ратифицированы, а для этого нужен какой-то консенсус, в выполнении их сохранится устойчивость даже после того, как полномочия президента Мун Чжэ Ина истекут", — сказал Ким Тхэ Хван.

В прошлом в Корее уже был горький опыт, когда договоренности с КНДР впоследствии были отвергнуты Сеулом при смене администраций.

Как заявил РИА Новости профессор университета "Тонгук" Ким Йон Хён, лидеры двух корейских государств, скорее всего, примут декларацию, в которой "будет говориться о мире и недопустимости войны, прекращения режима перемирия".

Перемирие было заключено после окончания Корейской войны 1950-1953 годов, а договор о мире так и не подписан.

В свою очередь профессор университета "Кунмин" Андрей Ланьков склонен к пессимизму. "Реально ничего на этом конкретном саммите решено быть не может", — считает он.

По словам Ланькова, Южная Корея "имеет очень серьезные ограничения, она не может обсуждать, фактически, ядерный вопрос и вопросы о санкциях", а именно эти два вопроса профессор считает основными.

"Тут очень сложная юридическая ситуация, поскольку официально Корейской войны не было: с точки зрения Южной Кореи это была полицейская операция против "бунтовщиков" на Севере, с точки зрения КНДР — против "марионеток" на Юге. Американцев там тоже официально не было, а были войска ООН. Не было также и официального участия Китая, поскольку на войну были посланы китайские народные добровольцы. Все это снижало возможность эскалации конфликта и превращения его в Третью мировую войну. Сейчас это серьезная проблема для юристов, и одной декларацией ее не решить", — подчеркнул Ланьков.

Магия символизма от посадки дерева до меню банкета

Проведение встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына будет буквально пронизана символизмом. Как ожидается, они примут участие в церемонии посадки дерева на военно-демаркационной линии, разделяющей надвое Корейский полуостров. После завершения саммита лидеры посадят сосну, появившуюся на свет в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Рядом будет установлен камень с надписью "Посадка мира и процветания".

Землю для дерева привезли специально с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо и с вулкана Пэктусан на границе КНДР с Китаем.

Ким Чен Ын польет сосну водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, привезенной из Пхеньяна.

Символизм присутствует и в меню официального банкета в честь Ким Чен Ына.

По сообщениям сеульской администрации, Мун Чжэ Ин собирается угостить лидера КНДР швейцарской картофельной лепешкой "рёшти", поскольку северокорейский руководитель провел часть детства в Швейцарии. Лепешка будет приготовлена, правда, в корейской интерпретации.

Как сообщалось ранее в иностранной прессе, Ким Чен Ын окончил международную школу в Берне (Швейцария), где учился под другим именем. Официального подтверждения этого в КНДР опубликовано не было.

Меню банкета должно "символизировать стремление нации к миру и объединению". К примеру, в состав блюд включена холодная гречневая лапша из знаменитого пхеньянского ресторана "Оннюгван". Для ее приготовления из Пхеньяна в Пханмунджом привезут главного повара этого ресторана и машину для выдавливания лапши — ее именно выдавливают из теста в виде тонких нитей в котел с кипящей водой, а затем охлаждают льдом.

Машина для лапши будет установлена на северной половине Пханмунджома — в павильоне "Тхонильгак" ("Павильон объединения"), а затем лапшу привезут в "Дом мира".

Ким Чен Ыну также предложат отведать "манты с горбылем и трепангами", выловленными у острова Кагодо на родине бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, инициатора курса "солнечного тепла" по примирению с КНДР.

Его преемник Но Му Хён, родился в Кимхэ, откуда к банкету подвезли выращенный там рис. Этих бывших президентов уже нет в живых, как и основателя корпорации Hyundai Чон Чжу Ёна — уроженца северной части Кореи. Свой капитал он начал собирать с продажи коровы, которую угнал на юг у своего отца. Чон Чжу Ён стал первым крупным бизнесменом Южной Кореи, который начал сотрудничество с КНДР к концу 80-х годов прошлого века. Чуть позднее он отправил в Северную Корею целое стадо коров, чтобы отдать "долг". Так вот, из говядины от стада коров Чон Чжу Ёна для Ким Чен Ына приготовят барбекю.

Еще один южнокорейский деятель, который поддерживал тесные связи с КНДР, был композитор Юн И Сан, широко известный в Северной Корее. С родины Юн И Сана уезда Намхэ выловят осьминога, чтобы сделать из него салат для банкета межкорейского саммита.

Печеная курица к столу саммита выращена в окрестностях Пусана, где прошло детство самого президента Мун Чжэ Ина.

Тосты лидеры двух корейских государств будут произносить под рисовую настойку на цветах рододендронов и грушевый ликер.

Судя по фотографиям блюд банкета на странице президента Южной Кореи в Facebook, на десерт будет украшенный цветами манговый мусс с декорацией, содержащей изображение силуэта Корейского полуострова между двумя половинами расколотой чашки из шоколада.