Катар поможет Ираку возродить гражданскую авиацию

ДОХА, 26 апр — РИА Новости. Управление гражданской авиации Катара окажет помощь для возрождения этой отрасли в Ираке, говорится в сообщении управления по итогам визита министра транспорта Ирака Казема Финджани аль-Хамами в Доху.

"Управление начало предпринимать шаги по предоставлению необходимой помощи для возрождения гражданской авиации в Ираке, что поможет национальному перевозчику "Иракским авиалиниям" закрепить достигнутые за последнее время успехи в авиаперевозках по Ираку и региону. Управление готово предоставить Ираку весь имеющийся опыт в обеспечении безопасности аэропортов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Катар обещал помочь Ираку в подготовке и издании новых правил по безопасности гражданской авиации в соответствии с принятыми в ЕС и США.