Маршал Халифа Хафтар, о "кончине" которого сообщали СМИ, вернулся в Ливию

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017

КАИР, 26 апр — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в четверг прибыл в Бенгази из-за рубежа после сообщений СМИ о его смерти в иностранной клинике.

Кадры прибытия военачальника из аэропорта Бенгази в прямом эфире транслирует ливийское телевидение.

Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.

Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи, однако в 1980-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.

Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров.

Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.