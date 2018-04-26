В Чехии скончался один из пострадавших при утечке фенола на заводе

ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. Скончался один из 17 пострадавших при утечке в четверг ядовитого химического вещества фенол на предприятии Chemotex в городе Дечине на северо-западе Чехии, остальные 16 человек находятся в больницах Дечина и соседних городов, сообщила журналистам представитель полиции Вероника Гипшлерова.

"Фенол выделился из прорвавшейся трубки при перекачке вещества из автоцистерны в заводской резервуар. Поскольку это вещество крайне токсично, то некоторые работники завода пострадали, надышались его парами, на других попали его брызги. За пределы предприятия фенол не распространился, угрозы жителям соседних жилых районов или окружающей среде нет", — сказала Гипшлерова.

Причины происшествия расследует полиция.