Генпрокуратура Армении отметила резкий рост числа ДТП из-за акций протеста

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении заявила, что в Ереване за последние десять дней из-за массовых акций протеста резко выросло количество ДТП.

В армянских СМИ и соцсетях публикуется информация о многочисленных случаях нарушения правил дорожного движения водителями, которые представляются участниками акций протеста. Согласно публикациям, водители, удаляя или прикрывая номера машин, игнорируют сигналы светофоров, превышают скорость, движутся по встречной полосе. По данным электронных изданий, в результате ДТП с участием машины без госномеров погиб годовалый ребенок. Ранее лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что в четверг "всерьез займется вопросом, связанным с машинами без номеров и отталкивающим поведением водителей".

"Если за первые три месяца 2018 года в Ереване произошли 133 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 17 человек, то лишь за последние десять дней было зафиксировано 62 ДТП с пятью погибшими", — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. По данным пресс-службы, полиции поручено усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, принять меры для выявления лиц, виновных в ДТП.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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