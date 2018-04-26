СПЧ просит комиссара СЕ по правам человека вмешаться в ситуацию с Гапоненко

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой вмешаться в ситуацию Александра Гапоненко, называя его арест в Латвии преследованием за правозащитную деятельность, сообщил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.
Он отметил, что в СПЧ знают Гапоненко, встречались с ним на площадке Совета для обсуждения вопросов защиты прав русскоязычных жителей Латвии на обучение на родном языке.
Текст обращения опубликован в четверг на сайте СПЧ — совет просит Миятович "взять ситуацию под личный контроль и поставить перед властями Латвии вопрос о немедленном освобождении гражданского активиста и неукоснительном соблюдении его гражданских прав".
По мнению правозащитников, действия властей Латвии в ситуации с Гапоненко "очевидно нарушают права человека и противоречат общепринятым международным принципам и нормам, защищающим свободу выражения мнений".
В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.