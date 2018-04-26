Посол Франции оценил динамику в приднестровском урегулировании

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Посол Франции в Молдавии Паскаль ле Денф в четверг на встрече с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским призвал продолжить позитивную динамику в приднестровском урегулировании, сообщила пресс-служба лидера ПМР.

При этом французский посол отметил значимость протокольного решения об участии приднестровского автотранспорта в международном движении, подписанного 24 апреля в Бендерах.

Паскаль ле Денф сообщил, что ему поручено подтвердить приднестровской стороне заинтересованность Франции и Евросоюза в мирном урегулировании комплекса проблемных вопросов в отношениях Приднестровья и Молдавии. "Франция, выступая за сохранение мира и безопасности в Европе, также поддерживает инструменты, которые были созданы для их защиты", — сказал дипломат.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.