Группа компаний Фирташа прокомментировала обыски в порту "Ника-Тера"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Группа предприятий Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа заявляет, что обыски в порту "Ника-Тера", которые проводятся Генеральной прокуратурой Украины, являются очередной попыткой оказать давление на группу и ее акционера.

"Обыски в порту "Ника-Тера", который входит в группу компаний Group DF, которые проводятся ГПУ, не имеют под собой правовых оснований и являются очередной попыткой оказать давление на группу и ее акционера", — говорится в заявлении группы на странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, обыски проходят с нарушения криминального кодекса и других законов Украины, к сотрудникам предприятия применялась физическая сила.

"В результате по сути рейдерского захвата предприятия генеральной прокуратурой, работа порта заблокирована второй день подряд. Предприятие не может выполнять свои контрактные обязательства перед украинскими и иностранными клиентами", — говорится в сообщении.

В марте пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура провела обыски в офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF Фирташа. По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов). Группа компаний олигарха Фирташа опровергла обвинение ГП Украины о неуплате налогов.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.