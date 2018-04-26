Группа компаний Фирташа прокомментировала обыски в порту "Ника-Тера"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Группа предприятий Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа заявляет, что обыски в порту "Ника-Тера", которые проводятся Генеральной прокуратурой Украины, являются очередной попыткой оказать давление на группу и ее акционера.
"Обыски в порту "Ника-Тера", который входит в группу компаний Group DF, которые проводятся ГПУ, не имеют под собой правовых оснований и являются очередной попыткой оказать давление на группу и ее акционера", — говорится в заявлении группы на странице в Facebook.
Как говорится в сообщении, обыски проходят с нарушения криминального кодекса и других законов Украины, к сотрудникам предприятия применялась физическая сила.
"В результате по сути рейдерского захвата предприятия генеральной прокуратурой, работа порта заблокирована второй день подряд. Предприятие не может выполнять свои контрактные обязательства перед украинскими и иностранными клиентами", — говорится в сообщении.
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.