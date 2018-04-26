Протестующие вошли в мэрию Гюмри и потребовали присоединиться к оппозиции

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Десятки участников акции "Мой шаг" вошли в здание мэрии Гюмри, второго по величине города Армении, и организовали сидячий пикет, сообщает корреспондент Sputnik Армения.

Митингующие потребовали от сотрудников мэрии присоединиться к шествию оппозиции.

К протестующим вышел вице-мэр Гюмри Рубен Саноян, призвав их не создавать провокационные ситуации. Он также заявил, что работники городской администрации свободны в своем выборе и могут решить вопрос об участии в акции по своему усмотрению.

После массовых общественных протестов, 23 апреля премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

Оппозиция, однако, требует полной отставки правительства и ухода правящей Республиканской партии. На митинге 25 апреля было заявлено, что движение "Мой шаг" объявляет своим кандидатом на пост премьера лидер движения Никола Пашиняна.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения