Лукашевич: нужен доклад миссии ОБСЕ о радикальном национализме на Украине

ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Необходим доклад Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости в этой стране, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Давно назрел тематический доклад СММ о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости на Украине. Целесообразно интенсифицировать наблюдательную деятельность в местах компактного проживания нацменьшинств. Требуется мониторинг ситуации с русским языком и языками меньшинств", — заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Он добавил, что внимания СММ заслуживают нападения на православную церковь, преследования журналистов, ограничения свободы слова и препятствия независимому правосудию.

"Видим, что миссия следит за делами Василия Муравицкого, Надежды Савченко… Предлагаем наблюдателям в рамках этой работы посетить их в тюрьмах. Требует внимания и состояние многочисленных других политзаключенных на Украине", — добавил российский постпред при ОБСЕ.