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Две недели протестов в Армении: чиновники выехали в Россию на переговоры

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Главное за 26 апреля 2018 года (9)
18:4826.04.2018
(обновлено: 19:10 26.04.2018)
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© SputnikПерейти в фотобанкВо время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018
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ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Армянская делегация прибыла в Москву на фоне продолжающихся в Ереване акций протеста. Исполняющий обязанности главы МИД Армении Эдвард Налбандян в четверг встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а и.о. вице-премьера Армен Геворкян провел переговоры в администрации президента России.

Участники акции протеста в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении

При этом в МИД РФ выразили надежду, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу.

В это время в армянской столице оппозиция провела марш протеста. Демонстранты прошли по проспекту Маршала Баграмяна мимо зданий администрации премьера и парламента.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Вопрос о выборах

Власти Армении решили провести 1 мая специальное заседание парламента, на котором будет обсуждаться вопрос избрания премьера.

Участники акции протеста сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Правящая партия Армении определится с кандидатурой премьера до 30 апреля

"Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая на специальном заседании парламента", — говорится в заявлении спикера законодательного органа Ары Баблояна, размещенном на парламентском сайте.

Между тем фракция правящей Республиканской партии Армении, которую возглавляет Саргсян, обсуждает кандидатуру на пост премьера. Как сообщил депутат Рафик Григорян, этот вопрос будет решён на предстоящем заседании фракции, однако его дата пока неизвестна.

"В ближайшее время будет созвано заседание фракции, во время которого мы решим вопрос с кандидатурой на пост премьера", — сказал Григорян.

Переговоры в Москве

При этом власти Армении продолжают консультации с представителями других государств, в частности, России. Как передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства республики, и.о. вице-премьера Геворкян обсудил ситуацию в Ереване с администрацией президента России.

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Москва в отношениях с Ереваном выполняет свои обязательства, заявили в МИД

"Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян встретился с руководством аппарата президента России. Обсуждались вопросы предстоящего саммита ЕАЭС, вопросы сотрудничества госорганов Армении и России в связи с конституционной реформой в Армении. Обсуждалась и внутриполитическая обстановка в Армении", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, глава МИД РФ в четверг провел в Москве встречу с и.о. министра иностранных дел Армении.

"Состоялась у Сергея Лаврова краткая встреча с его армянским коллегой господином Налбандяном. Обсуждалась, в частности, ситуация на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", — заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, в Москве надеются, что ситуация в Армении "будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу".

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МИД надеется на диалог оппозиции и властей Армении

В Кремле также выразили надежду, что ситуация в Армении будет урегулирована как можно быстрее в рамках конституционного поля.

"Мы считаем, что это внутреннее дело Армении. Мы хотим надеяться, что ситуация как можно скорее будет урегулирована в рамках конституционного поля. Нас связывают обширные связи, поэтому реализация этих отношений диктует необходимость частого обмена визитами и контактами. Тем более, в такие непростые моменты", — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном урегулирование кризисной ситуации в республике. В ходе разговора "было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года".

Распад правящей коалиции

Тем временем два губернатора и три министра, представляющие Армянскую революционную федерацию "Дашнакцутюн", подали прошение об отставке после ее выхода из правящей коалиции с Республиканской партией Армении.

Кремлевская набережная
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пескову неизвестно о возможном посещении делегацией Армении Кремля

"И.о. министров охраны природы Арцвик Минасян, территориального управления и развития Давид Локян, образования и науки Левон Мкртчян, а также губернаторы Ширакской и Арагацотнской областей Артур Хачатрян и Ашот Симонян представили прошения об отставке", — говорится в пресс-релизе партии.

Несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за Республиканской партией Армении — 58 депутатов в 105-местном парламенте.

Фракция "Дашнакцутюн" состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент 40 голосов.

Действия оппозиции

Пока неизвестно, примет ли оппозиция участие в спецзаседании парламента 1 мая. Лидер акций протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян требует, чтобы он был единственным кандидатом в премьеры от всех фракций.

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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И.о. вице-премьера Армении отправился в Москву для проведения консультаций

Накануне Пашинян пригрозил, что оппозиция заблокирует здание парламента, если республиканцы выдвинут своего кандидата.

В четверг демонстранты прошли по проспекту Маршала Баграмяна мимо зданий администрации премьера и парламента. Акция, впрочем, прошла мирно — с охраняющими здания полицейскими в перепалки никто не вступал. На вечер запланирован ещё один митинг, на этот раз снова на площади Республики, около здания правительства.

Кроме того, лидер акций протеста заявил, что одной из главных задач является наведение порядка на дорогах, и призвал своих сторонников останавливать машины без номеров. При этом от анархии на дорогах, вызванной эйфорией от успехов оппозиции, пострадал сам Пашинян. Накануне он призвал всех автомобилистов ровно в полдень остановить свои машины на 20 минут. Из-за того, что автомобилисты откликнулись на призыв, Пашинян опоздал на собственный митинг на севере столицы.

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