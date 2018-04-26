Южная Корея перед саммитом с КНДР: кто рад, кто против

СЕУЛ, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Огромный круглый газон перед мэрией Сеула, где год назад собирались протестовать против КНДР активисты правых сил, сейчас стал символом примирения и национального объединения — в самом центре из цветов высажен силуэт всего Корейского полуострова.

Так власти южнокорейской столицы подготовились к проведению 27 апреля исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который с утра прибудет на эти переговоры в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.

Перед победой на выборах в мае 2017 года президента Мун Чжэ Ина площадь перед мэрией была заполнена палатками протестующих против какого-либо диалога с Северной Кореей. Пожилые люди в форме скаутов с американскими флагами отстаивали тогда опору на силу и союзничество с США. Но пришедший к власти демократ Мун Чжэ Ин, не отказываясь от близких отношений с Америкой, пообещал стремиться к примирению с КНДР для решения ядерной проблемы, снижения военной напряженности.

Сейчас по краям газона с Корейским полуостровом посередине окружена уже не американскими флагами, а палатками и стендами, на которых отпечатаны фотографии улыбающегося бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира на первых двух межкорейских саммитах. Его сын Ким Чен Ын, получивший власть в стране после кончины в 2011 году своего отца, теперь будет встречаться с новым президентом Южной Кореи.

"Воссоединение — не легкое дело: есть те, у которых позитивные чувства по поводу саммита, и есть те, которые — против", — сказал РИА Новости несущий вахту у фотовыставки перед мэрией студент второкурсник Сеульского городского университета по фамилии Чхон. Дежурит он у городской управы, чтобы немного подработать.

По его словам, хотя мнения людей различны, можно надеяться, что "нынешние переговоры на высшем уровне станут одной из ступеней лестницы, ведущий в итоге к воссоединению страны".

Однако помимо клумбы единой Кореи ничто не говорит о приближающемся саммите — редко, кто останавливается посмотреть на фотографии прежних переговоров Юга и Севера, вокруг царит обычная вечерняя атмосфера, характерная для центра Сеула.

Компании мужчин, отдыхающих после рабочего дня, группами по трое-пятеро человек расселись по питейным заведениям, и столы заполнены кружками светлого пива с закусками из вареных морских улиток с луком, с осьминогами или щедро сдобренной специями курицей.

Кое-где наряду с пивом видны уже опустошенные бутылки слабой корейской водки "соджу". Пошатываясь после посиделок, друзья и коллеги спорят у касс — каждый стремится заплатить за всю компанию.

По улицам в центре южнокорейской столицы неспешно прохаживаются полицейские, а над ними между фонарными столбами натянуты гирлянды из бумажных фонариков разных цветов — жители города уже готовятся встречать в мае День рождения Будды.

В городе Коян, где в огромном здании выставочного центра расположился пресс-центр саммита, жизнь спокойнее. До демилитаризованной зоны от Кояна всего примерно 15 километров, то есть, до Северной Кореи оттуда ближе, чем до Сеула.

Недалеко от пресс-центра вареным мясом свиных рулек торгует женщина по фамилии Пак. Отвечая на вопрос РИА Новости, на какие мысли наводит предстоящий саммит, она ответила: "Думаю, что все будет хорошо, все только начинается".

Недалеко в ларьке, торгующем рисом, средних лет мужчина по имени Цой Сок Чу сказал также настроен с оптимизмом и воодушевлением. "Думаю, это хорошо. Пусть даже на мою жизнь это никак не повлияет, я рад, что лидеры Юга и Севера будут вести переговоры. Надеюсь, что на этот раз диалог будет и дальше продолжаться, лидеры должны договориться", — отметил он.

Более юные жители города Коян, старшеклассники, играли рядом в футбол на школьном стадионе, таком же огромном, как и газон перед сеульской мэрией. Один из них по фамилии Сон, готовящийся, по его словам, к поступлению в вуз, ответил РИА Новости, что не интересуется политикой и не особо вникал в тему саммита.

Другой, но уже пожилой прохожий по фамилии Нам прямо сказал, что он изначально против проведения саммитов с Северной Кореей, не проявляет к этому интереса и даже не читает газет. Причина — его отрицательное отношение к левым силам. "Левые, левые!", — пробурчал Нам и заторопился прочь по своим делам.

Вместе с тем интерес со стороны прессы к саммиту оказался весьма великим. По данным организаторов пресс-центра на освещение этого события съехались около 2800 журналистов. В огромном зале не осталось ни одного свободного места, а внимание к тому, что будет в пятницу происходить в Пханмунджоме, превзошло интерес в недавней зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.