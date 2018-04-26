В МИД рассказали, когда станет возможен шестисторонний формат по КНДР

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Говорить о перспективах возобновления шестисторонних переговоров по корейскому урегулированию можно будет после результатов саммита Южная Корея — КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам нужно дождаться тех политических договоренностей, если они будут, по крайней мере результатов этих встреч, затем посмотреть на то, что удастся, удалось сделать по их итогам, сформировать представление о том, куда двигаться дальше", — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, Россия готова делает все возможное, чтобы внести свой вклад в мирное политическое урегулирование этой "очень старой" проблемы.
"Какие-то планы можно комментировать после того, как эти встречи состоятся", — подчеркнула Захарова.
Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.