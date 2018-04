Тартуский университет возглавил рейтинг вузов "новой Европы"

ТАЛЛИН, 26 апр – РИА Новости. Эстонский Тартуский университет возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений так называемой "новой Европы" — 13 стран Центральной, Южной и Восточной Европы, которые присоединились к Евросоюзу с 2004 года. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Список составлен порталом Times Higher Еducation.

В тройку лучших также вошли два университета острова Кипр: Кипрский технологический университет (Cyprus University of Technology) и Университет Кипра (The University of Cyprus).

Всего в рейтинге 53 высших учебных заведения. Больше всего в списке представлено вузов Чехии (13), Польши (12), Венгрии (7) и Румынии (5). В то же время Мальта не предоставила информации для участия в рейтинге.

Помимо первого места среди вузов "новой Европы", Тарту лидирует среди университетов Балтии по развитию исследовательской базы и активности научной деятельности.

В рейтинге лучших вузов мира за 2018 год этого же портала Тарту находится в четвертой сотне. Рейтинг лучших вузов мира возглавляет университет Оксфорда (Великобритания). Тройку замыкают британский университет Кембриджа и Технологический университет Калифорнии (США).

Тартуский университет является одним из старейших университетов Северной и Восточной Европы. На сегодняшний день этот вуз остается единственным классическим университетом в Эстонии. Согласно данным, опубликованным на сайте учебного заведения, в его состав входят девять факультетов и четыре колледжа. В вузе обучается 17 тысяч студентов и работает около 4 тысяч сотрудников. Университет предлагает 70 программ обучения на степень бакалавра, 80 — на степень магистра и 35 — на докторскую степень.

