Глава Пентагона заявил, что лично участвует в обсуждении с РФ договора РСМД

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, что лично участвует в обсуждениях с "высокопоставленными российскими представителями" ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

"Мы пытаемся предоставить нашим дипломатам наиболее сильную (переговорную) позицию, чтобы заставить русских вернуться к соблюдению (договора). Я лично участвую с высокопоставленными российскими (представителями). Союзники по НАТО также все чаще передают это послание Москве", — заявил Мэттис в четверг на слушаниях в сенате.

В 2014 году после событий в Крыму и на Украине США прекратили почти все контакты с РФ на военном уровне. Конгресс США принял запрет на военное сотрудничество с Россией. В настоящее время, по официальным сообщениям сторон, такие контакты проходят между руководителями генеральных штабов двух стран генералом армии Валерием Герасимовым и генералом Джозефом Данфордом. О каких-либо контактах на уровне министров обороны не сообщалось.

В ходе слушаний Мэттис также положительно ответил на вопрос, нужна ли будет Пентагону "большая гибкость" на случай необходимости в контактах с Россией, учитывая действующий запрет.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан в 1987 году между СССР и США. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. Стороны в последние годы обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.