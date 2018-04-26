ПАСЕ пресыщена российским досье, считает Слуцкий

СТРАСБУРГ, 26 апр-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Заседание подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг в Страсбурге показало, что ПАСЕ пресыщена российским досье, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Прошедшее заседание специальной комиссии ad hoc под председательством уходящего лидера ПАСЕ Микеле Николетти, которому осталось быть таковым до июньской сессии, показало, что Ассамблея пресыщена российским досье", — сказал Слуцкий, комментируя итоги заседания подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и Ассамблеи.

"Нападки на нас носили весьма разрозненный характер", — отметил глава международного комитета Госдумы.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.