ПАСЕ пресыщена российским досье, считает Слуцкий

СТРАСБУРГ, 26 апр-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Заседание подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг в Страсбурге показало, что ПАСЕ пресыщена российским досье, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Нападки на нас носили весьма разрозненный характер", — отметил глава международного комитета Госдумы.
Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.
В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.