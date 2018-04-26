В Индии считают необходимым продолжение переговоров с Россией по С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр — РИА Новости. Начальник штаба ВВС Индии, маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа считает, что Индии следует продолжать переговоры по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", несмотря на санкции в отношении Москвы со стороны США.

"Что касается С-400, решение по этому вопросу принимает правительство. Но, по моему мнению, Индии следует продолжать (переговоры) по этому вопросу. Комитет по ценовым переговорам должен выработать решение… только после этого дело дойдет до подписания контракта", — сказал он в рамках дискуссии, посвященной роли ВВС в изменении глобальной обстановки в сфере безопасности.

Таким образом маршал ответил на вопрос о возможном влиянии санкций США на перспективы заключения контрактов с РФ в военно-технической сфере, в частности, по поставкам российских С-400.

Как заявил ранее журналистам в Ченнаи замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов, Москва надеется, что контракт на поставку Индии этих ЗРС будет подписан во втором квартале текущего года.

В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.