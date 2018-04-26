Двое жителей Докучаевска погибли при обстреле силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Докучаевске, заявил в четверг РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрела украинскими силовиками Докучаевска погибли двое мирных жителей", — сказал собеседник агентства. Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Докучаевска.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.