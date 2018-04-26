Британцы в ПАСЕ подняли тему взноса России в бюджет Совета Европы

СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. На заседании подкомитета бюро ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) британская сторона затронула тему российского взноса в бюджет СЕ, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"…Наш записной оппонент сэр Роджер Гейл высказался по поводу платежей, чем дал мне хорошую возможность объяснить, что тут надо говорить не о деньгах, а о необходимости стирать любые разделительные линии на пространстве Совета Европы", — сказал Слуцкий, комментируя итоги заседания подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и Ассамблеи.

По словам главы международного комитета Госдумы, на заседании российская сторона еще раз напоминала о том, что ее возвращение в ПАСЕ возможно только после принятия регламентных поправок, не допускающих санкций в отношении делегаций.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

