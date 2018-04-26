В Пентагоне попросили конгресс об исключениях из антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг обратился к сенаторам США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии для того, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.

В 2017 году в США был принят закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), предусматривающий санкции против России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

Выступая в сенате, Мэттис напомнил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время "склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений". Министр отметил, что список таких стран "может меняться очень быстро".

Он добавил, что хотел бы, чтобы такие исключения были сделаны в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год.