Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал европейские страны присоединиться к "мощнейшему ответу США" на "российскую агрессию".
"Для начала ЕС должен ужесточить санкции против России. Один из жестких вариантов — ввести аналогичные американским ограничения, однако убедить все 28 стран-членов Евросоюза пойти на столь жесткую меру может быть непросто. Как минимум, лидеры ЕС должны показать свою решительность и продлить действие текущих санкций с шести до двенадцати месяцев", — написал бывший лидер альянса в статье для газеты The Wall Street Journal.
Автор статьи также призвал Евросоюз объединиться против расширения газопровода "Северный поток", который Москва "намерена использовать для усиления геополитического влияния". Газовые вопросы Расмуссен предложил решать "в контексте общих отношений с Россией".