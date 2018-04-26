Москва требует от Киева освободить активистку движения "Волонтеры победы"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД России требует от украинских властей незамедлительно освободить руководителя регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Крыму Елену Одновол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что служба безопасности Украины задержала Одновол на границе с Крымом. В среду Херсонский городской суд арестовал ее на два месяца.

По словам Захаровой, Одновол, кроме прочего, инкриминируется то, что она якобы являлась доверенным лицом президента России на выборах 18 марта 2018 года. "Это не соответствует действительности. Любому человеку понятно, о каких претензиях со стороны Украины идет речь", — сказала Захарова.

По ее словам, Киеву не нужна никакая сила правосудия — нужен очередной скандал.

"Не вызывает сомнений, что Елена Одновол была схвачена именно за свое неравнодушие к героическим страницам Великой Отечественной войны, несогласие с попытками ее переписать, стремление помочь ветеранам и за вовлечение молодежи в эту работу", — отметила Захарова.

"Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно ее освободить", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.