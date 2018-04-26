В Израиле ищут туристов, застигнутых паводком в районе Мертвого моря

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр — РИА Новости. Израильские спасатели при поддержке армейских вертолетов ищут молодых людей, попавших в зону паводка у Мертвого моря, сообщили правоохранительные органы.

По их данным, группа, приехавшая с экскурсией в одно из прибрежных ущелий, насчитывала 25 человек, часть из них спасены, поиски остальных продолжаются.

"К месту происшествия стянуты крупные силы полиции и мобилизованы все волонтеры спасательных подразделений южного округа. Часть молодых людей найдены и эвакуированы при помощи военных вертолетов", — сказано в пресс-релизе полиции.

Местные СМИ пишут, что по меньшей мере трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, десять человек пока не найдены.

Причиной паводка могли стать дожди, который второй день идут по всему Израилю. В районе Мертвого моря водные потоки, стекающие с окрестных гор, обычно переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.