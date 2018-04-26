Палестина ищет участников нового формата урегулирования с Израилем

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

РАМАЛЛАХ, 26 апр — РИА Новости. Палестинцы получают "многообещающие" сигналы, продолжая поиски стран, которые были бы готовы участвовать в расширенном формате ближневосточного урегулирования и согласились принять региональную мирную конференцию, сказал РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

От единоличного американского посредничества в мирном процессе палестинцы отказались после того, как в конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.

"Прямо сейчас мы ищем страны, которые хотели бы, во-первых, принять международную конференцию и, во-вторых, стать частью этой коллективной платформы. Мы сейчас стучимся в разные двери, чтобы почувствовать, какие есть настроения по этому поводу. То, что мы услышали до сих пор, выглядит очень многообещающим", — сказал собеседник агентства.

"Нам нужно в течение еще месяца или около того… дополнительно обсудить это с некоторыми влиятельными странами", — добавил аль-Малики.

Обвинив американского лидера в предвзятости в пользу Израиля и отвергнув инициативы, которые он готовит, палестинцы обсуждают с зарубежными партнерами, включая Россию, новый коллективный формат ближневосточного мирного процесса, схожий, по их задумке, с многосторонними механизмами урегулирования иранской атомной проблемы.