ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе связано с попыткой украинских силовиков оправдать их обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и желанием Киева создать предпосылки для ввода миротворцев ООН в регион, заявил в четверг на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации в Донбассе из-за увеличения обстрелов позиций украинских силовиков.

"Мы подтверждаем эти слова, но только со своей стороны: обстрелы с каждым днем усиливаются с применением артиллерии и танков. Тот же обстрел сегодня утром Зайцево (окраина донецкой Горловки — ред.). Прямые попадания в дома, дома посгорали или были частично уничтожены", — сказал Басурин.

По его словам, обвинения в адрес ДНР в увеличении числа обстрелов — это попытка украинских силовиков оправдать применение тяжелых оружий по населенным пунктам республики.

"Пытаются оправдать обстрелы нашей территории. Во-вторых, разрабатывается целый сценарий ввода миротворцев, но только не по согласованию государств, а хотят ввести какое-то воинское подразделение, одеть каску и сказать, что это миротворцы, но фактически это будет оккупация нашей территории. Фактически это то, что происходило в Югославии. В Украине называют это хорватским вариантом, я называю югославским", — заявил Басурин.