Политолог прокомментировал лидерство Тимошенко в президентском рейтинге

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У Юлии Тимошенко есть собственный электорат, который голосует за нее вне зависимости от позиции политика в рейтинговой таблице. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования, согласно которым Тимошенко является самым популярным потенциальным кандидатом в президенты Украины. За политика отдали бы свой голос 14% избирателей. Второе место в рейтинге занял бывший министр обороны Анатолий Гриценко, а третье – действующий глава государства Петр Порошенко.

По словам Мезюхо, нет никакой неожиданности в том, что Тимошенко стала лидером рейтинга.

"Эта женщина очень любит власть. Она не просто профессиональный политик, а народный депутат, пользующийся услугами политтехнологов и пиарщиков", — заявил политолог.

Он также отметил, что в своей политической деятельности Тимошенко могла прибегать к помощи иностранных специалистов.

"Действительно, у Тимошенко на Украине есть свой так называемый электорат, который всегда голосует за бывшего премьера Украины, как бы ни скакал уровень ее народной легитимности по рейтинговой таблице", — считает Мезюхо.