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Порошенко анонсировал в декабре введение нового укрытия над ЧАЭС

15:5726.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкСаркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фотоСаркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в декабре 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией.

Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
© РИА Новости / Стрингер
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Ученый: во время аварии на ЧАЭС произошел настоящий ядерный взрыв
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.

"В этом году завершится один из важнейших этапов превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного еще раньше", — заявил Порошенко в ходе памятных мероприятий, посвященных 32 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Здравствуй, сталкер. Чернобыльская зона в необычных фотографиях
© Фото : Владимир Мигутин Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.После взрыва в различных помещениях произошло возгорание, которое расплавило активную зону, и смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин
После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территориях вблизи реактора.Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин
Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территориях вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человек, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин
В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человек, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин
Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин
До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин
На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой — сам реактор не соответствовал нормам безопасности.По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин
По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой — сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин
Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин
Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин
Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин
Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин
За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин
Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
© Фото : Владимир Мигутин
В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
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