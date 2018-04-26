Трамп считает, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может вообще не состояться.

"Не исключено, что я просто быстро покину (встречу). Не исключено, что эта встреча вообще не состоится. Кто знает", — сказал он в четверг в эфире телеканала Fox News

По словам Трампа, на данный момент северокорейская сторона "очень хочет встретиться".

"Майк Помпео был там, он не должен был встречаться с Ким чен Ыном, но он встретился. Они организовали встречу, когда он был там. Их встреча продолжалась более часа. И он также общался со своими коллегами в Северной Корее. Это была прекрасная встреча", — рассказал Трамп.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.