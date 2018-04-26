Трамп считает, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может вообще не состояться.
По словам Трампа, на данный момент северокорейская сторона "очень хочет встретиться".
"Майк Помпео был там, он не должен был встречаться с Ким чен Ыном, но он встретился. Они организовали встречу, когда он был там. Их встреча продолжалась более часа. И он также общался со своими коллегами в Северной Корее. Это была прекрасная встреча", — рассказал Трамп.
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.