В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, ситуация у линии соприкосновения имеет тенденцию к обострению, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что за прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений ЛНР в районе четырех населенных пунктов. Силовики использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение, отметили в ведомстве.