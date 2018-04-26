В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (260)

Украинские военные готовятся к боям в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные готовятся к боям в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, ситуация у линии соприкосновения имеет тенденцию к обострению, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики имеет тенденцию к обострению", — заявил Марочко.

Он уточнил, что за прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений ЛНР в районе четырех населенных пунктов. Силовики использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение, отметили в ведомстве.