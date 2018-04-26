Трамп рассказал о возможных местах для встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У нас есть три или четыре даты и пять мест", — сказал Трамп в четверг в эфире телеканала Fox News.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.