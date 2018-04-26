В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли утром в четверг пункт пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сегодня, в 6.30 враг нанес минометный удар из 120-миллиметровых минометов по району КПВВ "Майорск". Одна из мин попала в площадку сбора граждан, готовящихся к переходу на оккупированную Украиной территорию", — сказал Басурин.

Он отметил, что "неравнодушные люди в рядах ВСУ" предупредили о готовящемся обстреле. Со стороны ДНР были предприняты необходимые меры защиты населения, благодаря чему удалось избежать жертв.

"Ранее, ночью, враг нанес по этому району артиллерийский удар из 122-миллиметровых орудий", — добавил Басурин.

Украинские силовики также обстреляли трактор, работавший в поле в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, добавил он. Он также добавил, что в результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено девять домов.