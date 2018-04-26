В Сети высмеяли заявление Порошенко о силе украинской армии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В социальных сетях с иронией отнеслись к заявлению Петра Порошенко о том, что украинская армия вошла в число сильнейших в Европе.

Накануне глава государства написал в Facebook, что, по версии Global Firepower, украинская армия — "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО".

"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", — ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd.

"Вы, видимо, давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", — призвал пользователь Facebook Сергей Сема.

Некоторые напомнили Порошенко, что раньше Украина занимала в рейтингах военной мощи более высокие места.

"С пятого места в 2013 году добрались-таки до восьмого в 2018 году. Надо еще поднажать и вырвать девятое в 2019 году!" — отметил комментатор Otto Namenlose.

"Украинская армия лучшая в мире, только почему-то там страшный некомплект как личного состава, так и техники", — написал Эдуард Белоус.

Ранее Порошенко заявлял, что украинские власти сумели превратить ВСУ "в одну из самых эффективных армий в Европе".