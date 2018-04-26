Омбудсмен ДНР встретилась с главой миссии ООН по правам человека на Украине

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова провела в Донецке рабочую встречу с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер, сообщил в четверг журналистам представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

"Двадцать четвертого апреля в закрытом режиме состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер",- заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР добавили, что в ходе встречи обсуждались вопросы возвращения документов людям, освобожденным в результате обмена пленными, "процессуальное очищение" и вопрос доступа представителей миссии в зал суда во время слушания дел, которые касаются конфликта в Донбассе.

Кроме того, Морозова подчеркнула благоприятное влияние тесного сотрудничества с ООН на ситуацию с содержанием пленных сторонников ДНР в местах заключения.

"Мы плотно сотрудничаем с ООН в вопросе посещения пленных на той территории. Не могу сказать, что это сильно меняет ситуацию, но тем не менее процентов на 20 условия содержания пленных на украинской стороне улучшаются", — сказала РИА Новости Морозова.