Польша на посту председателя СБ ООН намерена отстаивать сделку с Ираном

ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польша на посту председателя Совбеза ООН будет отстаивать сохранение соглашения с Ираном по замораживанию его ядерной программы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович журналистам в четверг в Варшаве.

Польша в мае примет председательство в Совбезе ООН.

"Важной проблемой будет прекращение договоренности с Ираном на тему замораживания развития ядерной программы. Известно, что 12 мая президент США Дональд Трамп примет определенное решение на эту тему", — сказал Чапутович.

"Мы сотрудничаем с государствами Евросоюза, с самим Евросоюзом. Мы поддерживаем деятельность Франции, Великобритании и Германии по этой теме. Мы считаем, что следовало бы эту договоренность сохранить. Может быть, она подлежит определенной модификации", — добавил глава МИД Польши.