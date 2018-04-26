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В США признали уязвимость морской пехоты страны перед Россией

14:4626.04.2018
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© AP Photo / Massoud HossainiМорской пехотинец США во время тренировки для афганских военных. Архивное фотоМорской пехотинец США во время тренировки для афганских военных. Архивное фото
© AP Photo / Massoud Hossaini

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силы передового развертывания Морской пехоты США теперь оказались в уязвимом положении, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер. По его словам, на протяжении предыдущих десятилетий считалось, что эти силы надежно защищены.

Солдаты спецназа США (зеленые береты)
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
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"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", — добавил он.

Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов плохо защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

"Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны", — заключил генерал.

Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен сообщил, что военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают ракеты различного назначения.

"Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — добавил Хайтен.

Проблемы морской пехоты

Солдаты армии США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army / Spc. Stefan English
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Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков назвал заявление Неллера ожидаемым рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Корпус морской пехоты за последние тридцать лет.

"Начиная с 1991 года, Корпус морской пехоты участвовал практически во всех боевых конфликтах, которые проводили США по всему миру, при этом участвовали не только солдаты, но и боевая техника", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, износ авиационного парка составил порядка 60 процентов, наземной техники — порядка 55 процентов.

"Кстати, Джеймс Мэттис — нынешний глава Пентагона — обо всех этих проблемах знал. Будучи еще в Корпусе морской пехоты, он безуспешно пытался выбить деньги на то, чтобы эту технику восстановить или получить новые образцы", — отметил Леонков.

Он добавил, что морской пехоте начала поставлять только самолеты F-35, но они оказались боеготовыми только на 50 процентов.

"В боевых конфликтах — например, в Сирии — они участия не принимали. В Мосуле и Ракке принимала участие артиллерия Корпуса морской пехоты", — подчеркнул Леонков.

Он напомнил, что в результате применения сил Морской пехоты США два города оказались практически полностью разрушены.

Военнослужащие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Объективная картина". Военный эксперт об оценке в США российской армии
"Вот такой итог. Корпус морской пехоты теперь не может в полном объеме выполнять боевые задачи, тем более против такой технологически развитой в военном плане страны, как Россия", — заключил военный эксперт.

Послание Путина

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и другом оружии, названия для которого на тот момент еще не выбрали.

Президент также сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

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