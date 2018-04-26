В США признали уязвимость морской пехоты страны перед Россией

Морской пехотинец США во время тренировки для афганских военных. Архивное фото

Морской пехотинец США во время тренировки для афганских военных. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силы передового развертывания Морской пехоты США теперь оказались в уязвимом положении, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер. По его словам, на протяжении предыдущих десятилетий считалось, что эти силы надежно защищены.

"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", — добавил он.

Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов плохо защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

"Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны", — заключил генерал.

Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен сообщил, что военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают ракеты различного назначения.

"Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — добавил Хайтен.

Проблемы морской пехоты

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков назвал заявление Неллера ожидаемым рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Корпус морской пехоты за последние тридцать лет.

"Начиная с 1991 года, Корпус морской пехоты участвовал практически во всех боевых конфликтах, которые проводили США по всему миру, при этом участвовали не только солдаты, но и боевая техника", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, износ авиационного парка составил порядка 60 процентов, наземной техники — порядка 55 процентов.

"Кстати, Джеймс Мэттис — нынешний глава Пентагона — обо всех этих проблемах знал. Будучи еще в Корпусе морской пехоты, он безуспешно пытался выбить деньги на то, чтобы эту технику восстановить или получить новые образцы", — отметил Леонков.

Он добавил, что морской пехоте начала поставлять только самолеты F-35, но они оказались боеготовыми только на 50 процентов.

"В боевых конфликтах — например, в Сирии — они участия не принимали. В Мосуле и Ракке принимала участие артиллерия Корпуса морской пехоты", — подчеркнул Леонков.

Он напомнил, что в результате применения сил Морской пехоты США два города оказались практически полностью разрушены.

Послание Путина

"Вот такой итог. Корпус морской пехоты теперь не может в полном объеме выполнять боевые задачи, тем более против такой технологически развитой в военном плане страны, как Россия", — заключил военный эксперт.

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и другом оружии, названия для которого на тот момент еще не выбрали.

Президент также сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".