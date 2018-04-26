СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Россия приветствует нормализацию ситуации на Корейском полуострове, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что до силового разрешения в регионе дело не дойдет.

"Совсем недавно я бы сказал, что это самое острое место на планете, где можно было ожидать в том числе и военных действий, которые бы привели к значительным осложнениям в мире. На сегодняшний день ситуация изменилась, и обе Кореи делают шаги друг навстречу другу. Они отказываются от взаимных претензий, более того, они выступали в одной команде на Олимпиаде, как мы помним. Мы это приветствуем. Некоторые страны видят другие пути, в том числе силовое решение вопроса, но надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он напомнил, что в свое время Россия и Китай выработали дорожную карту по Корейскому полуострову, но партнеры тогда не сочли необходимым действовать в соответствии с этим документом.

"Но на самом деле, если мы посмотрим, что происходит — и то, что Северной Кореей объявлен мораторий на испытания ядерного и ракетного оружия, и то, что сокращается количество учений, которые проводят их противники, а лучше, если бы они отказались от этих учений вообще, — это как раз все те позиции, которые были прописаны в дорожной карте. Если и дальше не будут признавать эту дорожную карту как программу — ради бога. Но если они по ней осуществляют движение, то это хорошо, мы будем приветствовать. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы не спеша движение шло в плане нормализации ситуации на Корейском полуострове. Причем такую заинтересованность высказывают все", — сказал Патрушев.