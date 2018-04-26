Главу финполиции Киргизии уволили через десять дней после назначения

БИШКЕК, 26 апр — РИА новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уволил главу государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Болота Суюнбаева, назначенного на эту должность в 16 апреля, сообщила в четверг пресс-служба киргизского правительства.
"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Суюнбаев Болот Турарович освобожден от занимаемой должности председателя государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики", — сообщили в пресс-службе.
В минувшую пятницу парламент Киргизии большинством голосов одобрил кандидатуру руководителя администрации президента страны Абылгазиева на пост премьер-министра, а также поддержал программу и состав его правительства. Абылгазиев возглавил 30-й по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Исаков продержался на этом посту немногим более семи месяцев.