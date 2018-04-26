Суд на Украине объявил перерыв в слушании дела журналиста Муравицкого

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Королевский районный суд Житомира объявил перерыв до 7 мая в слушании дела против украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в государственной измене за его публикации в СМИ, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
"Судья объявил перерыв, следующее заседание должно состояться 7 мая в 14.30 (совпадает с мск)", — заявил он.
По его словам, на следующем заседании сторона обвинения продолжит представлять собранные по делу доказательства. Гожый заявил, что часть доказательств собрана с нарушениями законодательства, а значит, не может быть принята во внимание.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.