СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. США оказывали давление на ряд стран, призывая их не приезжать на международную встречу по безопасности в Сочи, но результата Вашингтон не достиг, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев журналистам в четверг.

"Эта информация нашла подтверждение во время того, когда мы общались с нашими партнерами. Некоторые из них сказали, что на них оказывалось давление, но они приняли решение участвовать в данном мероприятии. Во время подготовки отдельные страны, я не буду их называть, сказали, что на них оказано давление, они по этой причине не смогут участвовать в многостороннем мероприятии, но они готовы развивать двустороннее сотрудничество и заинтересованы в нем", — рассказал Патрушев по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Давление, мы чувствуем, оказывается, но, я думаю, что результат, который они хотели получить, они не получили. И наоборот — и США, и те страны, которые последовали их совету, изолировали себя от возможности пообщаться в двустороннем и многостороннем формате. Но это их решение, они имеют на это право", — добавил он.